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Трамп предложил военную помощь Евразии в $170 миллионов
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РИА Новости

Трамп предложил военную помощь Евразии в $170 миллионов

21:34 10.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает $170 млн на военную помощь Европе и Евразии, в основном для борьбы с влиянием России, говорится в проекте бюджета госдепартамента.
"Приоритеты стратегической безопасности Европы и Евразии заключаются в том, чтобы противостоять российскому влиянию и агрессии, укрепляя потенциал союзников и партнеров в отстаивании суверенитета", - говорится в проекте бюджета госдепа. Кроме того, борьбе с "влиянием и агрессией" РФ должно помочь взаимодействие стран с НАТО, военные реформы и другие военные меры, говорится в бюджете.
"Приоритетными получателями будут находящиеся на линии фронта страны: Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва. Дополнительная иностранная военная помощь будет доступна для приоритетного потенциала и нужд в регионе", - говорится в бюджете.
Кроме того, госдеп готов выделять деньги на то, чтобы страны континента отказывались от российского оружия, эта работа будет проводиться совместно с Пентагоном.
Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.
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