Трамп предложил военную помощь Евразии в $170 миллионов

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Администрация президента США Администрация президента США Дональда Трампа предлагает $170 млн на военную помощь Европе и Евразии , в основном для борьбы с влиянием России , говорится в проекте бюджета госдепартамента.

"Приоритеты стратегической безопасности Европы и Евразии заключаются в том, чтобы противостоять российскому влиянию и агрессии, укрепляя потенциал союзников и партнеров в отстаивании суверенитета", - говорится в проекте бюджета госдепа. Кроме того, борьбе с "влиянием и агрессией" РФ должно помочь взаимодействие стран с НАТО, военные реформы и другие военные меры, говорится в бюджете.

"Приоритетными получателями будут находящиеся на линии фронта страны: Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва. Дополнительная иностранная военная помощь будет доступна для приоритетного потенциала и нужд в регионе", - говорится в бюджете.

Кроме того, госдеп готов выделять деньги на то, чтобы страны континента отказывались от российского оружия, эта работа будет проводиться совместно с Пентагоном.