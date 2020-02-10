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Трамп запросил миллиарды долларов на создание гиперзвукового оружия
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РИА Новости

Трамп запросил миллиарды долларов на создание гиперзвукового оружия

21:17 10.02.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Белый дом предложил конгрессу выделить на 2021 финансовый год 3,2 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия, говорится в распространенном проекте бюджета.
Этот уровень финансирования на 459 миллионов долларов больше, чем в 2020 году.
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Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.
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