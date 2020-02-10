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Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
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РИА Новости

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

21:16 10.02.2020 (обновлено: 02:51 11.02.2020)
19939
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Алена Водонаева
 Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Алена Водонаева. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
В материале говорится, что следователи намерены обсудить с моделью ее недавнюю публикацию об абортах, ставшую причиной скандала. Водонаевой грозит 282-я статья Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
По словам Екатерины Гордон, адвоката телеведущей, полиция в настоящее время проводит проверку.
"С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей", — заявила адвокат.
Она добавила, что обращение в правоохранительные органы является попыткой "оголтелых общественных организаций" испортить жизнь Водонаевой.
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Сама телеведущая заявила порталу, что намерена приехать в полицию и ответить на все вопросы.
В конце декабря Алена Водонаева написала в Instagram, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала подписчицам не заводить ребенка "исходя из одного только желания".
Это стало не единственным скандальным заявлением телеведущей. В январе она разместила в Instagram пост с критикой мер поддержки рождаемости в стране. Эта публикация также спровоцировала скандал.
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395268738403
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Алена ВодонаеваЕкатерина ГордонРоссияОбщество
Популярные комментарии
Алёна высказала своё мнение с которым, кстати, согласилось значительное количество вполне разумных людей. Кто-то не согласен.. Но состава преступления НЕТ. И желание органов припаять ей статью - это, как минимум, подлое превышение власти.
10 февраля, 21:35
Валерий Камаев
181000031
Алёна держись!
10 февраля, 21:28
Юрий Толстый
168000133
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