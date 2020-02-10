Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Телеведущую и модель Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru

В материале говорится, что следователи намерены обсудить с моделью ее недавнюю публикацию об абортах, ставшую причиной скандала. Водонаевой грозит 282-я статья Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

По словам Екатерины Гордон , адвоката телеведущей, полиция в настоящее время проводит проверку.

"С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей", — заявила адвокат.

Она добавила, что обращение в правоохранительные органы является попыткой "оголтелых общественных организаций" испортить жизнь Водонаевой.

Сама телеведущая заявила порталу, что намерена приехать в полицию и ответить на все вопросы.

В конце декабря Алена Водонаева написала в Instagram, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала подписчицам не заводить ребенка "исходя из одного только желания".