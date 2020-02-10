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Трамп предложил сократить бюджет Госдепа более чем на 20 процентов
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РИА Новости

Трамп предложил сократить бюджет Госдепа более чем на 20 процентов

21:11 10.02.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа предложила сократить совокупный бюджет Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) более чем на 20%, до 41 миллиарда долларов, говорится в проекте бюджета, обнародованном администрацией.
Если фактические расходы в 2020 финансовом году должны составить 52,5 миллиарда, включая 8 миллиардов на непредвиденные расходы, то в 2021 финансовом году (начнется в октябре) предлагается общее финансирование в 40,8 миллиарда долларов. Бюджет сокращается в основном за счет иностранной помощи.
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Предложения Трампа отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом Трамп предлагал похожие сокращения бюджета, но конгресс с ними не соглашался. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.
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Дональд ТрампАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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