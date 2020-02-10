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В бюджете Белого дома Россию и Китай назвали главными угрозами США
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РИА Новости

В бюджете Белого дома Россию и Китай назвали главными угрозами США

21:07 10.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Бюджет Белого дома на 2021 финансовый год отмечает в качестве главных угроз Китай и Россию, следует из опубликованного документа.
2021 финансовый год в США начинается 1 октября 2020 года.
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"Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию. Бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала тем реалиям этой новой эры", - говорится в бюджете администрации.
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Администрация президента СШАКитайРоссияСШАВ мире
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