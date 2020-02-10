В бюджете Белого дома Россию и Китай назвали главными угрозами США

"Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию. Бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала тем реалиям этой новой эры", - говорится в бюджете администрации.