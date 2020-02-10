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Комиссия СПЧ проанализирует исполнение поручений президента
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РИА Новости

Комиссия СПЧ проанализирует исполнение поручений президента

20:56 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по экономическим правам и свободам проанализирует исполняемость поручений президента, сообщается на сайте совета.
В частности, комиссия изучит ситуацию с реализацией прав россиян на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и экономической деятельности.
"Комиссия в ближайшее время проведет анализ того, какой процент поручений главы государства, касающихся прав человека и развития гражданского общества, за последние несколько лет оказались неисполненными или были исполнены ненадлежаще. Нужно оценить масштаб проблемы и при необходимости предложить меры по усилению ответственности органов власти за игнорирование поручений президента", - говорится в сообщении.
Комиссия оценит ситуацию с реализацией конституционных прав граждан на предпринимательскую и экономическую деятельность. Кроме того, комиссия проанализирует финансовую грамотность населения и соблюдение прав граждан внутри корпораций.
Также в связи с ситуациями, когда тысячи граждан лишались собственности из-за изменений требований государства к охранным зонам (в том числе зон вблизи газопроводов), комиссия оценит ситуацию с охраной права собственности.
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Совет по правам человека при Президенте РФРоссияОбщество
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