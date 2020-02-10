Комиссия СПЧ проанализирует исполнение поручений президента

"Комиссия в ближайшее время проведет анализ того, какой процент поручений главы государства, касающихся прав человека и развития гражданского общества, за последние несколько лет оказались неисполненными или были исполнены ненадлежаще. Нужно оценить масштаб проблемы и при необходимости предложить меры по усилению ответственности органов власти за игнорирование поручений президента", - говорится в сообщении.