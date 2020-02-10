Комиссия СПЧ проанализирует исполнение поручений президента

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по экономическим правам и свободам проанализирует исполняемость поручений президента, сообщается на сайте совета.
В частности, комиссия изучит ситуацию с реализацией прав россиян на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и экономической деятельности.
"Комиссия в ближайшее время проведет анализ того, какой процент поручений главы государства, касающихся прав человека и развития гражданского общества, за последние несколько лет оказались неисполненными или были исполнены ненадлежаще. Нужно оценить масштаб проблемы и при необходимости предложить меры по усилению ответственности органов власти за игнорирование поручений президента", - говорится в сообщении.
Комиссия оценит ситуацию с реализацией конституционных прав граждан на предпринимательскую и экономическую деятельность. Кроме того, комиссия проанализирует финансовую грамотность населения и соблюдение прав граждан внутри корпораций.
Также в связи с ситуациями, когда тысячи граждан лишались собственности из-за изменений требований государства к охранным зонам (в том числе зон вблизи газопроводов), комиссия оценит ситуацию с охраной права собственности.