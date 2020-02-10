Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T21:08+0300
https://ria.ru/20200210/1564521216.html
Белый дом распространил предложения по бюджету на $4,8 триллиона
https://cdn23.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_66b9f292bf0d163c42b1632c680b20ae.jpg
РИА Новости

Белый дом распространил предложения по бюджету на $4,8 триллиона

20:53 10.02.2020 (обновлено: 21:08 10.02.2020)
375
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Белый дом предложил на 2021 финансовый год бюджет в 4,8 триллиона долларов с сокращением дефицита до 966 миллиардов, говорится в распространенном проекте бюджета.
Администрация США предлагает увеличить расходы на оборону на 3,1% до 636,5 миллиарда долларов, также на 12% увеличивается бюджет министерства по делам ветеранов. Напротив, урезаны будут бюджеты госдепа (более чем на 20%, до 41 миллиарда долларов), министерства здравоохранения (на 9%), министерства жилищного строительства (на 15%), министерства образования (на 7,8%), министерства сельского хозяйства (8,2%), министерства торговли (на 37%). Предлагается снизить расходы на социальные программы.
Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.
Константин Косачев
Вчера, 11:51
Бюджет США нацелен на продолжение гибридных войн, заявил Косачев
402005
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Белый дом в США
США намерены выделить $700 миллионов на "противодействие" России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Трамп предложил сократить бюджет Госдепа более чем на 20 процентов
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
В бюджете Белого дома Россию и Китай назвали главными угрозами США
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп запросил миллиарды долларов на создание гиперзвукового оружия
Пентагон
Белый дом предложил увеличить оборонный бюджет США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Госдеп хочет выделить на военное обучение в Европе $25,5 миллиона
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил военную помощь Евразии в $170 миллионов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что готов к переговорам о размере ядерного арсенала США
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция призвала немедленно прекратить атаки на ее военных в Идлибе
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Магазин сети Walmart
Полиция в США застрелила угрожавшего взорвать супермаркет
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
В Иране заявили о готовности запустить реактор в Араке в прежнем виде
Военный конвой США в Сирии
СМИ: в Ираке подорвалась колонна, перевозившая груз для войск США
Логотип НАСА
Администрация Трампа предложила увеличить бюджет НАСА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния