США намерены выделить $700 миллионов на "противодействие" России

"В бюджете также предусмотрены ассигнования в размере 24 миллионов долларов США на цели Global Engagement Center, созданного для противодействия российской пропаганде и дезинформации", — добавляется в документе.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.