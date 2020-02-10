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США намерены выделить $700 миллионов на "противодействие" России
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РИА Новости

США намерены выделить $700 миллионов на "противодействие" России

20:57 10.02.2020 (обновлено: 22:43 10.02.2020)
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© REUTERS / Leah MillisБелый дом в США
Белый дом в США
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России и дополнительно 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией". Документ опубликован на сайте Белого дома.
"Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение 0,7 миллиарда долларов США. (Эти средства будут направлены на) помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США", — говорится в документе.
"В бюджете также предусмотрены ассигнования в размере 24 миллионов долларов США на цели Global Engagement Center, созданного для противодействия российской пропаганде и дезинформации", — добавляется в документе.
Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.
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Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пятой колонне на вспоможение.
10 февраля, 21:07
vvab6
2730000
Дональд, скинь их Украине, не пожалеешь. Вмиг на "противодействие" потратят....и, главное, концов не найдёшь :)
10 февраля, 21:10
Александр И
5160000
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