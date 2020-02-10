Пристайко оценил возможность возвращения послов в Москву и Киев

РИМ, 10 фев - РИА новости, Александр Логунов. Взаимное возвращение послов России и Украины не стоит на повестке дня, это произойдет после завершения Взаимное возвращение послов России и Украины не стоит на повестке дня, это произойдет после завершения конфликта в Донбассе , заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предметного разговора о возможности обмена главами дипломатических миссий между Россией и Украиной до сих пор не было, говорить о кандидатурах преждевременно.

"Я читал эту новость от моего дорого друга министра Лаврова. Но мы сейчас не на этой стадии. Что он говорил, так это то, что однажды послы вернутся. И это правда. Когда война закончится, мы пошлем послов", - заявил дипломат после пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

По словам Пристайко, "когда война закончится", "Россия и Украина смогут иметь нормальные отношения, обмены, и также и послов", а также будут "хорошими соседями".

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов.