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Пристайко оценил возможность возвращения послов в Москву и Киев
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РИА Новости

Пристайко оценил возможность возвращения послов в Москву и Киев

20:47 10.02.2020 (обновлено: 21:21 10.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
РИМ, 10 фев - РИА новости, Александр Логунов. Взаимное возвращение послов России и Украины не стоит на повестке дня, это произойдет после завершения конфликта в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предметного разговора о возможности обмена главами дипломатических миссий между Россией и Украиной до сих пор не было, говорить о кандидатурах преждевременно.

"Я читал эту новость от моего дорого друга министра Лаврова. Но мы сейчас не на этой стадии. Что он говорил, так это то, что однажды послы вернутся. И это правда. Когда война закончится, мы пошлем послов", - заявил дипломат после пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

По словам Пристайко, "когда война закончится", "Россия и Украина смогут иметь нормальные отношения, обмены, и также и послов", а также будут "хорошими соседями".
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов.
Посольство Украины в Москве
Вчера, 13:21
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныВ мире
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