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В Австрии врача обвинили в надругательствах над детьми, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Австрии врача обвинили в надругательствах над детьми, сообщили СМИ

20:46 10.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Вене
Автомобиль полиции в Вене
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прокуратура австрийского города Вельс предъявила 57-летнему врачу-урологу из района Зальцкаммергут к востоку от Зальцбурга обвинения в сексуальных надругательствах над 109 несовершеннолетними, сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.
По данным издания, надругательства происходили в ряде регионов Австрии и в Египте в период с 2000 года до задержания преступника в январе 2019 года. При этом, как установило следствие, 40 мальчикам на момент совершения над ними надругательств не было 14 лет.
Было установлено, кроме того, что врач склонял несколько людей к созданию порнографических видео с участием несовершеннолетних, а также снабжал детей коноплей. В результате преступных действий был нанесен серьезный ущерб здоровью по меньшей мере трех мальчиков.
По информации издания, педофилу грозит до 15 лет заключения, кроме того, его могут посетить в специальное учреждение для преступников с психическими расстройствами.
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