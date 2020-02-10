В Австрии врача обвинили в надругательствах над детьми, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прокуратура австрийского города Вельс предъявила 57-летнему врачу-урологу из района Зальцкаммергут к востоку от Зальцбурга обвинения в сексуальных надругательствах над 109 несовершеннолетними, сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.
По данным издания, надругательства происходили в ряде регионов Австрии и в Египте в период с 2000 года до задержания преступника в январе 2019 года. При этом, как установило следствие, 40 мальчикам на момент совершения над ними надругательств не было 14 лет.
Было установлено, кроме того, что врач склонял несколько людей к созданию порнографических видео с участием несовершеннолетних, а также снабжал детей коноплей. В результате преступных действий был нанесен серьезный ущерб здоровью по меньшей мере трех мальчиков.
По информации издания, педофилу грозит до 15 лет заключения, кроме того, его могут посетить в специальное учреждение для преступников с психическими расстройствами.