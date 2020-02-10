Россельхознадзор частично запретил импорт птицы из Польши

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в дополнение к указанию Россельхознадзора ... сообщает, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Польши по высокопатогенному гриппу птиц с 7 февраля 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Варминьско-Мазурского воеводства Польши", - говорится в сообщении.

Временные ограничения вводятся на экспорт мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, которая содержит продукты переработки птицы, за исключением товаров, обработка которых обеспечивает разрушение этого вируса. Кроме того, ограничения вводятся на поставки в РФ кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.