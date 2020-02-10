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Россельхознадзор частично запретил импорт птицы из Польши
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РИА Новости

Россельхознадзор частично запретил импорт птицы из Польши

20:42 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПтицефабрика в Новосибирской области
Птицефабрика в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россельхознадзор с 7 февраля запретил ввоз в Россию из Варминьско-Мазурского воеводства Польши мяса птицы и готовой продукции из нее в связи с птичьим гриппом, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в дополнение к указанию Россельхознадзора ... сообщает, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Польши по высокопатогенному гриппу птиц с 7 февраля 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Варминьско-Мазурского воеводства Польши", - говорится в сообщении.
Временные ограничения вводятся на экспорт мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, которая содержит продукты переработки птицы, за исключением товаров, обработка которых обеспечивает разрушение этого вируса. Кроме того, ограничения вводятся на поставки в РФ кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.
Согласно документу, неблагополучными по птичьему гриппу являются также Люблинское, Западно-Поморское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства Польши.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
Птицефабрика
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РоссельхознадзорПольшаРоссияВ мире
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