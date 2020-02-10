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В Иране заявили о готовности запустить реактор в Араке в прежнем виде
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РИА Новости

В Иране заявили о готовности запустить реактор в Араке в прежнем виде

20:40 10.02.2020
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© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranАтомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Иран готов запустить реактор в Араке в прежнем виде, когда можно производить оружейный плутоний, если его модернизация не ускорится, заявил глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.
"В случае если перепроектировка тяжеловодного ректора в Араке не будет ускорена, Иран готов запустить прежний реактор", - сообщил Салехи в ходе встречи в Вене с главой организации атомной энергии Китая. Слова Салехи приводятся в релизе, опубликованном на сайте Организации атомной энергии Ирана.
В свою очередь, чиновник из КНР заявил, согласно сообщению, что удовлетворен прогрессом в перепроектировке реактора, несмотря на саботаж США. При этом стороны подтвердили решимость ускорить меры, направленные на скорейшее завершение проекта.
Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.
Модернизацией реактора в Араке первоначально занимались США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Али Акбар СалехиИранСШАВ мире
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