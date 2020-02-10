В Иране заявили о готовности запустить реактор в Араке в прежнем виде

Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ

© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ

ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Иран готов запустить реактор в Араке в прежнем виде, когда можно производить оружейный плутоний, если его модернизация не ускорится, заявил глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи

"В случае если перепроектировка тяжеловодного ректора в Араке не будет ускорена, Иран готов запустить прежний реактор", - сообщил Салехи в ходе встречи в Вене с главой организации атомной энергии Китая. Слова Салехи приводятся в релизе, опубликованном на сайте Организации атомной энергии Ирана.

В свою очередь, чиновник из КНР заявил, согласно сообщению, что удовлетворен прогрессом в перепроектировке реактора, несмотря на саботаж США. При этом стороны подтвердили решимость ускорить меры, направленные на скорейшее завершение проекта.

Реконфигурация реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.