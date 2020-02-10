Турция призвала немедленно прекратить атаки на ее военных в Идлибе

МИД Турции ранее заявил о завершении в Анкаре второго раунда переговоров с российской делегацией по ситуации в Идлибе. Ранее в понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. За неделю до этого, 3 февраля, в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.