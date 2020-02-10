Турция призвала немедленно прекратить атаки на ее военных в Идлибе

АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Турция заявила на переговорах с российской делегацией в Анкаре, что атаки на ее наблюдательные пункты в сирийском Идлибе должны быть немедленно прекращены, говорится в заявлении пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.
МИД Турции ранее заявил о завершении в Анкаре второго раунда переговоров с российской делегацией по ситуации в Идлибе. Ранее в понедельник минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. За неделю до этого, 3 февраля, в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
"Турецкая сторона заявила российской делегации, что атаки на турецких военных неприемлемы и впредь будут получать самый решительный ответ. Было подчеркнуто, что необходимо немедленно прекратить атаки на наблюдательные пункты ВС Турции, противоречащие духу астанинских соглашений. Анкара призвала Москву выполнять взятые на себя обязательства в рамках сочинского соглашения по Идлибу", - говорится в заявлении Калына.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России