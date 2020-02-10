В Госдуму внесли законопроект об условиях допуска школьников к ГИА

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об условиях допуска школьников к государственной итоговой аттестации (ГИА), сообщается на официальном сайте партии.
"Согласно документу, условием для допуска к ГИА для девятиклассников станет "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку, а для одиннадцатиклассников - "зачет" за итоговое сочинение или изложение", - говорится в сообщении со ссылкой на члена президиума генсовета ЕР, депутата Госдумы Алену Аршинову.
По словам Аршиновой, владение русским языком является "конкурентным преимуществом гражданина" при получении высшего образования, построении профессиональной траектории. Он отметила, что предлагаемые изменения направлены на "повышение уровня владения государственным языком РФ".
Депутат сообщила, что документ был рассмотрен и поддержан экспертно-консультативным советом фракции ЕР в Госдуме.
"Документом предлагается законодательно закрепить президентские инициативы, которые уже действуют в наших школах", - отметила она.
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