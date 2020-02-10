В Госдуму внесли законопроект об условиях допуска школьников к ГИА

"Согласно документу, условием для допуска к ГИА для девятиклассников станет "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку, а для одиннадцатиклассников - "зачет" за итоговое сочинение или изложение", - говорится в сообщении со ссылкой на члена президиума генсовета ЕР, депутата Госдумы Алену Аршинову.