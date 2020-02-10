British Airways продлила приостановку полетов в Китай до 31 марта

ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Британская авиакомпания British Airways (BA) продлила приостановку рейсов в материковый Китай до 31 марта из-за продолжающегося распространения коронавируса, следует из сообщения авиаперевозчика.
"Следуя рекомендации МИД (Британии) воздержаться от всех поездок в континентальный Китай, мы отменили наши рейсы в Пекин и Шанхай до 31 марта 2020 года", - говорится в заявлении ВА.
Авиакомпания 30 января объявила о приостановке рейсов по указанным направлениям до 29 февраля. При этом ВА продолжает осуществлять рейсы в Гонконг.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV