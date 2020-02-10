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British Airways продлила приостановку полетов в Китай до 31 марта
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РИА Новости

British Airways продлила приостановку полетов в Китай до 31 марта

20:35 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Британская авиакомпания British Airways (BA) продлила приостановку рейсов в материковый Китай до 31 марта из-за продолжающегося распространения коронавируса, следует из сообщения авиаперевозчика.
"Следуя рекомендации МИД (Британии) воздержаться от всех поездок в континентальный Китай, мы отменили наши рейсы в Пекин и Шанхай до 31 марта 2020 года", - говорится в заявлении ВА.
Авиакомпания 30 января объявила о приостановке рейсов по указанным направлениям до 29 февраля. При этом ВА продолжает осуществлять рейсы в Гонконг.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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