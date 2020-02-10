Настоящий убийца: NI рассказал, почему на Западе боятся БРК "Бастион"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эксперт журнала Эксперт журнала The National Interest Себастьян Роблин рассказал, что российский береговой ракетный комплекс "Бастион-П" может стать "настоящим убийцей" для противников Москвы.

В материале отмечается, что БРК эффективно позволяет создать зоны ограничения доступа и маневра (A2/AD), что вызывает значительную обеспокоенность за рубежом.

Как пишет The National Interest, российский комплекс со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами позволяется обезопасить побережье Балтийского моря, а системы в Крыму и на Курилах — блокировать Босфор и район острова Хоккайдо. При этом, по мнению Роблина, "Бастион" используется исключительно для поддержки ключевых оборонительных пунктов.

Автор обращает внимание, что БРК также оснащен транспортно-заряжающими машинами К-342Р, самоходными пусковыми установками К-340П на шасси МЗКТ-7930 с экипажем из трех человек. Благодаря ракетам П-800 "Оникс" комплекс обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров, а развертывание на боевых позициях происходит за пять минут.

"Высокая скорость "Оникса" делает ее перехват на конечном участке траектории полета чрезвычайно трудным", — подчеркивает Роблин, указывая, что скорость ракет "Бастиона" примерно в два с половиной раза выше скорости звука.