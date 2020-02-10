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https://ria.ru/20200210/1564520297.html
Настоящий убийца: NI рассказал, почему на Западе боятся БРК "Бастион"
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РИА Новости

Настоящий убийца: NI рассказал, почему на Западе боятся БРК "Бастион"

20:33 10.02.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эксперт журнала The National Interest Себастьян Роблин рассказал, что российский береговой ракетный комплекс "Бастион-П" может стать "настоящим убийцей" для противников Москвы.
В материале отмечается, что БРК эффективно позволяет создать зоны ограничения доступа и маневра (A2/AD), что вызывает значительную обеспокоенность за рубежом.
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Как пишет The National Interest, российский комплекс со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами позволяется обезопасить побережье Балтийского моря, а системы в Крыму и на Курилах — блокировать Босфор и район острова Хоккайдо. При этом, по мнению Роблина, "Бастион" используется исключительно для поддержки ключевых оборонительных пунктов.
Автор обращает внимание, что БРК также оснащен транспортно-заряжающими машинами К-342Р, самоходными пусковыми установками К-340П на шасси МЗКТ-7930 с экипажем из трех человек. Благодаря ракетам П-800 "Оникс" комплекс обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров, а развертывание на боевых позициях происходит за пять минут.
"Высокая скорость "Оникса" делает ее перехват на конечном участке траектории полета чрезвычайно трудным", — подчеркивает Роблин, указывая, что скорость ракет "Бастиона" примерно в два с половиной раза выше скорости звука.
Массивная боеголовка, вес которой на старте составляет 3000 килограммов, способна нанести сокрушительный урон даже большому военному кораблю, говорится в статье.
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии. Архив
22 ноября 2016, 14:02Новое оружие России
Береговой ракетный комплекс "Бастион": технические характеристикиПодробнее о береговом ракетном комплексе "Бастион" читайте в справке РИА Новости.
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ОниксБастион (ракетный комплекс)БосфорБалтийское мореКурильские островаКрымРоссияСШАВ мире
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