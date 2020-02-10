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Трамп заявил, что готов к переговорам о размере ядерного арсенала США
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РИА Новости

Трамп заявил, что готов к переговорам о размере ядерного арсенала США

20:20 10.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам о размере ядерного арсенала США, сообщили журналисты президентского пула.
"Президент сказал, что открыт для переговоров относительно размеров ядерного арсенала США. Но он сказал, что до тех пор у него нет выбора, кроме как увеличивать его (арсенал - ред.)", - говорится в сообщении пула.
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Кроме того, Трамп обвинил предыдущую администрацию Барака Обамы в том, что Россия получила разведывательные возможности, необходимые для создания своих систем доставки ядерного оружия, передал пул, не приводя подробностей.
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