ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам о размере ядерного арсенала США, сообщили журналисты президентского пула.
"Президент сказал, что открыт для переговоров относительно размеров ядерного арсенала США. Но он сказал, что до тех пор у него нет выбора, кроме как увеличивать его (арсенал - ред.)", - говорится в сообщении пула.
Кроме того, Трамп обвинил предыдущую администрацию Барака Обамы в том, что Россия получила разведывательные возможности, необходимые для создания своих систем доставки ядерного оружия, передал пул, не приводя подробностей.