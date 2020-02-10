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2020-02-11T03:47+0300
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В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
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РИА Новости

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

20:14 10.02.2020 (обновлено: 03:47 11.02.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoГомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите", — сказал чиновник.
Он пояснил, что, говоря о мировой цене, он имеет в виду стоимость нефти марки Brent, а, добавляя премию к цене, российские компании хотят ее увеличить.
По словам Крутого, когда Минск платил половину мировой цены, премия имела экономический смысл. Однако, напомнил чиновник, из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость российской нефти для Минска растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой.
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Платить премию в таких условиях первый вице-премьер считает "сумасшествием".
Крутой верит, что российские нефтяные компании могут пойти на то, чтобы поставлять нефть в Белоруссию без премии.
"Это и крупным компаниям может быть выгодно. Понятно, что, может, не те объемы уже будут, как раньше, но это объемы, которые обеспечат внутренний рынок, какие-то минимальные экспортные контракты", — считает он.
Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний".
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Поставки нефти

Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти. На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Основным препятствием является то, что Минск не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.
В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний при поставках нефти Минску.
В начале года Россия прекратила поставки нефти двух белорусских НПЗ. Через несколько дней прокачка частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар". Также стороны договорились о поставках 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Помимо этого, Минск закупил около 85 тысяч тонн нефти у Норвегии.
В пятницу в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи вице-премьер Дмитрий Козак, в частности, заявил, что цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком. По его словам, стороны также условились, что в случае коммерческих договоренностей Россия будет допускать нефтяные компании, которые достигли таких договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
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В Белоруссии ожидают удвоения потерь НПЗ от налогового маневра в России
98321232674
Обсудить 42
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
НАДОЕЛИ!!!
10 февраля, 22:16
Леонид
3210004
Т.е. что, у белорусов откаты просят?!) Как это не удивительно выглядит, в общем то.
10 февраля, 21:14
DIDenis Inkognito
17202014
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