В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии

МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта

"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите", — сказал чиновник.

Он пояснил, что, говоря о мировой цене, он имеет в виду стоимость нефти марки Brent, а, добавляя премию к цене, российские компании хотят ее увеличить.

По словам Крутого, когда Минск платил половину мировой цены, премия имела экономический смысл. Однако, напомнил чиновник, из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость российской нефти для Минска растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой.

Платить премию в таких условиях первый вице-премьер считает "сумасшествием".

Крутой верит, что российские нефтяные компании могут пойти на то, чтобы поставлять нефть в Белоруссию без премии.

"Это и крупным компаниям может быть выгодно. Понятно, что, может, не те объемы уже будут, как раньше, но это объемы, которые обеспечат внутренний рынок, какие-то минимальные экспортные контракты", — считает он.

Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний".

Поставки нефти

Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти. На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Основным препятствием является то, что Минск не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний при поставках нефти Минску.

В начале года Россия прекратила поставки нефти двух белорусских НПЗ. Через несколько дней прокачка частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар". Также стороны договорились о поставках 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Помимо этого, Минск закупил около 85 тысяч тонн нефти у Норвегии.