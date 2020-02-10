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2020-02-10T20:11+0300
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Жителю Пермского края вынесли приговор за издевательства над пасынком
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РИА Новости

Жителю Пермского края вынесли приговор за издевательства над пасынком

20:11 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима жителя Пермского края, который издевался над пасынком, ставя его коленями на макароны, избивал и оскорблял, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что жертвой 30-летнего истязателя стал ребенок 2012 года рождения в пермском Красновишерске. Мужчина избивал сына сожительницы с четырехлетнего возраста, а правоохранителям стало известно об этом только в 2019 году.
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"Признан виновным в совершении преступления... "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с марта 2016 года по сентябрь 2019 года мужчина издевался над пасынком, ставил ребенка коленями на макароны, не давал сходить в туалет и постоянно избивал его.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФРоссияПермский крайПроисшествия
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