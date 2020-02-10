Жителю Пермского края вынесли приговор за издевательства над пасынком

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима жителя Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима жителя Пермского края , который издевался над пасынком, ставя его коленями на макароны, избивал и оскорблял, сообщается на сайте СК РФ

Ранее сообщалось, что жертвой 30-летнего истязателя стал ребенок 2012 года рождения в пермском Красновишерске. Мужчина избивал сына сожительницы с четырехлетнего возраста, а правоохранителям стало известно об этом только в 2019 году.

"Признан виновным в совершении преступления... "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с марта 2016 года по сентябрь 2019 года мужчина издевался над пасынком, ставил ребенка коленями на макароны, не давал сходить в туалет и постоянно избивал его.