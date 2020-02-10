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Трамп пошутил о возможности остаться у власти после второго срока
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РИА Новости

Трамп пошутил о возможности остаться у власти после второго срока

20:00 10.02.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после оправдания по делу об импичменте
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после оправдания по делу об импичменте
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пошутил о возможности остаться у власти после второго срока.
На встрече с губернаторами в Белом доме Трамп выразил надежду, что его преемник будет следовать его политике.
"Не буду шутить, говоря о девятом, тринадцатом, пятнадцатом (сроке)... это их сводит с ума", - заявил Трамп, говоря о своих политических противниках.
Трамп на прошлой неделе уже размещал в Twitter видео, где упоминается его президентство на тысячи лет вперед.
Трамп пробудет президентом до января 2021 года, а если переизберется в ноябре на второй срок, то еще четыре года. По конституции, Трамп ограничен двумя сроками и не может оставаться президентом позднее января 2025 года.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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