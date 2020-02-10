Трамп пошутил о возможности остаться у власти после второго срока

На встрече с губернаторами в Белом доме Трамп выразил надежду, что его преемник будет следовать его политике.

"Не буду шутить, говоря о девятом, тринадцатом, пятнадцатом (сроке)... это их сводит с ума", - заявил Трамп, говоря о своих политических противниках.

Трамп пробудет президентом до января 2021 года, а если переизберется в ноябре на второй срок, то еще четыре года. По конституции, Трамп ограничен двумя сроками и не может оставаться президентом позднее января 2025 года.