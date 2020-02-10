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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T00:38+0300
https://ria.ru/20200210/1564519701.html
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564519892_0:117:3071:1845_1036x0_80_0_0_2eca474ef220486cf8c0096cabbc6b43.jpg
РИА Новости

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

20:00 10.02.2020 (обновлено: 00:38 11.02.2020)
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© AFP 2020 / Omar Haj KadourКонвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
"По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, поражена 101 цель, в том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Операция продолжается", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее министерство сообщило о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.
На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Турция может запросить встречу Эрдогана и Путина по ситуации в Идлибе
О том, что Анкара не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.
Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.
Как заявил Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.
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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Нужно все турецкие пункты уничтожить в Идлибе, а потом зачистить от различных группировок!
10 февраля, 20:05
zzelip999
438920120
А Эрдоган случайно берега не путает.Сначала оккупировал территории чужой страны а теперь требует что бы Сирия убрала войска со своей же территории.Это сверх наглость.
10 февраля, 20:15
sstry1967
329800117
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