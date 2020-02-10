Назначена дата первого заседания по пыткам в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Предварительное слушание по уголовному делу против 14 фигурантов резонансного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова закончено, первое открытое заседание по делу состоится 21 февраля, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"По итогам предварительного слушания по делу в отношении бывших сотрудников ИК-1 назначено первое открытое судебное заседание на 21 февраля 2020 года в 10.30. Судебные заседания будут проходить в Дзержинском районном суде Ярославля ", - сообщила Козлова.

По ее словам, суд также продлил меры пресечения всем подсудимым до 26 июля.

"В рамках предварительных слушаний были рассмотрены ходатайства некоторых защитников и подсудимых об исключении ряда доказательств, о рассмотрении дела в особом порядке, о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, о признании явки потерпевшего обязательной. Все ходатайства оставлены без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда.

Фонд "Общественный вердикт", чей адвокат Ирина Бирюкова представляет в суде интересы потерпевшего, сообщил в своем Telegram-канале, что следующее заседание пройдет также в закрытом режиме. "Сегодня были заявлены различные процессуальные ходатайства и рассмотрены вопросы о мере пресечения. Подробности мы сможем сообщать только после окончания предварительных заседаний", - заметили в фонде.

Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года, после того как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники ФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.