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Назначена дата первого заседания по пыткам в ярославской колонии
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РИА Новости

Назначена дата первого заседания по пыткам в ярославской колонии

16:56 10.02.2020 (обновлено: 19:57 10.02.2020)
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Предварительное слушание по уголовному делу против 14 фигурантов резонансного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова закончено, первое открытое заседание по делу состоится 21 февраля, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"По итогам предварительного слушания по делу в отношении бывших сотрудников ИК-1 назначено первое открытое судебное заседание на 21 февраля 2020 года в 10.30. Судебные заседания будут проходить в Дзержинском районном суде Ярославля", - сообщила Козлова.
По ее словам, суд также продлил меры пресечения всем подсудимым до 26 июля.
"В рамках предварительных слушаний были рассмотрены ходатайства некоторых защитников и подсудимых об исключении ряда доказательств, о рассмотрении дела в особом порядке, о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, о признании явки потерпевшего обязательной. Все ходатайства оставлены без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда.
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Фонд "Общественный вердикт", чей адвокат Ирина Бирюкова представляет в суде интересы потерпевшего, сообщил в своем Telegram-канале, что следующее заседание пройдет также в закрытом режиме. "Сегодня были заявлены различные процессуальные ходатайства и рассмотрены вопросы о мере пресечения. Подробности мы сможем сообщать только после окончания предварительных заседаний", - заметили в фонде.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года, после того как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники ФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
Первый фигурант дела об избиении Макарова был осужден 15 января: бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов получил четыре года колонии общего режима.
Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
17 июля 2019, 15:28
Ярославский омбудсмен проверит новые факты пыток в ИК-1
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Дело о пытках в ярославской колонииФедеральная служба исполнения наказаний РФЯрославльПроисшествия
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