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Источник в МИД оценил слова Пристайко о "нормандском формате"
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РИА Новости

Источник в МИД оценил слова Пристайко о "нормандском формате"

19:55 10.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Источник в МИД РФ прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко по поводу "нормандского формата".
Ранее Пристайко, отвечая на вопрос о проведении встречи глав МИД в "нормандском формате", заявил, что опыт показал их неэффективность.
"Опыт показывает, что неэффективны не министерские встречи, а некоторые министры", - прокомментировал заявление Пристайко источник в МИД РФ.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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