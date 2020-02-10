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Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
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РИА Новости

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

19:53 10.02.2020 (обновлено: 20:17 10.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
"По коронавирусу: люди думают, что он "уйдет в апреле" из-за "жары", - приводятся в сообщении пула слова Трампа на встрече с губернаторами.
"Вообще говоря, жара убивает подобный вирус", - сказал Трамп. Он дал понять, что Китай передал ему уверенность, что вспышка вируса прекратится к апрелю.
Трамп также сказал, что у США "хорошее положение" для борьбы с коронавирусом.
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Согласно данным американского санитарного ведомства, число выявленных в США случаев заболевания коронавирусом составляет 12, эта цифра не менялась с прошлой недели. Еще 68 человек ждут результатов анализов, и в 318 случаях подозрения на заболевание не подтвердились.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампВОЗКитайУханьСШАВ мире
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