Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

"По коронавирусу: люди думают, что он "уйдет в апреле" из-за "жары", - приводятся в сообщении пула слова Трампа на встрече с губернаторами.

"Вообще говоря, жара убивает подобный вирус", - сказал Трамп. Он дал понять, что Китай передал ему уверенность, что вспышка вируса прекратится к апрелю.

Трамп также сказал, что у США "хорошее положение" для борьбы с коронавирусом

Согласно данным американского санитарного ведомства, число выявленных в США случаев заболевания коронавирусом составляет 12, эта цифра не менялась с прошлой недели. Еще 68 человек ждут результатов анализов, и в 318 случаях подозрения на заболевание не подтвердились.