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Общественная палата предложила решение проблемы сниффинга
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РИА Новости

Общественная палата предложила решение проблемы сниффинга

19:52 10.02.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаседание Общественной палаты РФ
Заседание Общественной палаты РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. При Общественной палате РФ формируется рабочая группа по противодействию такому явлению, как сниффинг – вдыхание сжиженного газа.
Москва и Ямало-Ненецкий округ могут стать пилотными регионами для апробации программы ограничения продажи детям средств, содержащих бутан и изобутан – зажигалок и баллонов со сжиженным газом. Об этом на общественных слушаниях 10 февраля сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Датские, немецкие и английские блогеры в интернете рассказывают, как испытать эйфорию с помощью доступных средств и как скрыть это от родителей. К сожалению, во многих регионах России это переняли. На сентябрь 2019 года в стране было зафиксировано 360 погибших детей от пристрастия к сниффингу. Суммарно это целая школа", – отметил Султан Хамзаев.

Самым младшим из пострадавших от пагубного увлечения было 6–9 лет, в основном же сниффингу подвержены школьники в возрасте от 10 до 15 лет.
Хамзаев подчеркнул, что государство должно системно защищать детей, поэтому рабочая группа подготовила законопроект, запрещающий продажу определенных видов газа детям. Было предложено запустить это ограничение в Москве и ЯНАО.
"Мы разработали два взаимодополняющих решения в законодательной плоскости. Предлагается ввести административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов ингаляционным путем", – констатировал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, один из разработчиков документа.
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Вторая инициатива – принятие локального закона в Москве и Подмосковье, а также на Ямале, запрещающего розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. Депутат предложил также внести поправки в КоАП для установления штрафов за нарушение.
Участники встречи обсудили сложности, с которыми предстоит столкнуться на этом направлении.
"Правоохранительные органы учитывают только летальные исходы от сниффинга, реальное число пострадавших может идти на тысячи. В соответствии с приказом Минздрава от 29 декабря 2000 года бутан и изобутан не были включены в перечень токсических веществ, хотя ацетилен, изопропан в нем есть. Мы предлагаем внести изменения в этот список одурманивающих веществ", – рассказал Аркадий Бессонов, заместитель губернатора ЯНАО.
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Он также отметил необходимость блокировки интернет-ресурсов, пропагандирующих сниффинг. Наделить правами на нее предполагается федеральные органы МВД, Роспотребнадзор и Федеральное агентство по делам молодежи.
От Андрея Бессонова поступило предложение ввести знак "опасный товар" или писать о потенциальной опасности на средствах, содержащих сжиженный газ.

Изъять из розничной продажи товары со сжиженным газом невозможно, так как они необходимы для бытовых потребностей населения. Сложность в том, что невозможно ввести в действие региональный закон, ограничивающий правоспособность граждан на приобретение тех или иных товаров, – это противоречит Гражданскому кодексу и реализуемо только на уровне федерального закона, Госдумы и Совета Федерации", – подчеркнул кандидат юридических наук, адвокат и член ОП РФ Никита Филиппов.

Он отметил, что на региональном уровне можно составить списки запрещенных веществ, ввести ограничение на распространение среди несовершеннолетних газовых баллончиков без письменного разрешения родителей.
В заседании Общественной палаты участвовали представители СК и МВД РФ, Минздрава, Минпросвещения.
Заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Татьяна Фальковская акцентировала внимание коллег на том, что не хватает разъяснительной работы среди родителей и педагогов.
На общественных слушаниях эксперты также обсудили всевозможные меры борьбы со сниффингом, напомнив, что именно Мосгордума предложила на заседании 25 сентября 2019 года начать законодательно бороться с новым видом токсикомании.
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Кирилл ЩитовСултан ХамзаевОбщественная палата РФЯмалСледственный комитет РФГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Общество
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