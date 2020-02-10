На Кипре госпитализировали летевшего из Китая через Москву пассажира

"Экипаж самолета и пассажиры, которые вступили в тесный контакт с пациентом и которые в соответствии с протоколом (службы здравоохранения) считаются подверженными высокому риску в случае подтверждения случая заболевания, были проверены медицинскими работниками аэропорта, им даны конкретные рекомендации для самоконтроля. В то же время министерство здравоохранения зарегистрировало контактные данные всех пассажиров самолета, которые были проинформированы о мерах предосторожности, которые необходимо принять в течение следующих 14 дней", - говорится в сообщении.