На Кипре госпитализировали летевшего из Китая через Москву пассажира

АФИНЫ, 10 фев - РИА Новости. Пассажир, который направлялся из Китая через Москву, госпитализирован на Кипре с симптомами, напоминающими коронавирус, проводится обследование, сообщило министерство здравоохранения Кипра. Сообщение опубликовано правительственным бюро печати и информации.
Информацию о пассажире министерство получило от авиакомпании. Его доставили в Никосийскую больницу общего профиля для обследования. Телеканал Sigma в свою очередь сообщил, что рейс прибыл из Москвы в Ларнаку. На борту было 85 пассажиров и 6 членов экипажа. После приземления пассажиров не выпускали из салона самолета, пока не установили все данные. Из 85 пассажиров обследованы 20, сидевшие впереди и сзади пассажирки с симптомами коронавируса.
"Экипаж самолета и пассажиры, которые вступили в тесный контакт с пациентом и которые в соответствии с протоколом (службы здравоохранения) считаются подверженными высокому риску в случае подтверждения случая заболевания, были проверены медицинскими работниками аэропорта, им даны конкретные рекомендации для самоконтроля. В то же время министерство здравоохранения зарегистрировало контактные данные всех пассажиров самолета, которые были проинформированы о мерах предосторожности, которые необходимо принять в течение следующих 14 дней", - говорится в сообщении.
Если результаты анализов будут положительными, будут активированы протоколы для перевозки пассажиров с высокой степенью риска в карантин в специально предназначенное место, другие пассажиры будут проинформированы об ограничениях, сообщил минздрав.
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