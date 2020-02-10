Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T19:50+0300
https://ria.ru/20200210/1564519166.html
На Кипре госпитализировали летевшего из Китая через Москву пассажира
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564159849_146:307:2926:1871_1036x0_80_0_0_81e14ca1d990793dcf3de99823b1acc2.jpg
РИА Новости

На Кипре госпитализировали летевшего из Китая через Москву пассажира

19:50 10.02.2020
1424
© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
АФИНЫ, 10 фев - РИА Новости. Пассажир, который направлялся из Китая через Москву, госпитализирован на Кипре с симптомами, напоминающими коронавирус, проводится обследование, сообщило министерство здравоохранения Кипра. Сообщение опубликовано правительственным бюро печати и информации.
Информацию о пассажире министерство получило от авиакомпании. Его доставили в Никосийскую больницу общего профиля для обследования. Телеканал Sigma в свою очередь сообщил, что рейс прибыл из Москвы в Ларнаку. На борту было 85 пассажиров и 6 членов экипажа. После приземления пассажиров не выпускали из салона самолета, пока не установили все данные. Из 85 пассажиров обследованы 20, сидевшие впереди и сзади пассажирки с симптомами коронавируса.
"Экипаж самолета и пассажиры, которые вступили в тесный контакт с пациентом и которые в соответствии с протоколом (службы здравоохранения) считаются подверженными высокому риску в случае подтверждения случая заболевания, были проверены медицинскими работниками аэропорта, им даны конкретные рекомендации для самоконтроля. В то же время министерство здравоохранения зарегистрировало контактные данные всех пассажиров самолета, которые были проинформированы о мерах предосторожности, которые необходимо принять в течение следующих 14 дней", - говорится в сообщении.
Если результаты анализов будут положительными, будут активированы протоколы для перевозки пассажиров с высокой степенью риска в карантин в специально предназначенное место, другие пассажиры будут проинформированы об ограничениях, сообщил минздрав.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
221215
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКипрМоскваКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Мехико изучают возможный случай коронавируса из Китая
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для расследования причин коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова напомнила о подтвержденном инкубационном периоде коронавируса
Руки в наручниках
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с "коронавирусом"
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус
Люди в масках на улице Шанхая
Си Цзиньпин призвал не допустить массовых увольнений в Китае
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Си Цзиньпин призвал помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Здание министерства транспорта РФ
В Минтрансе оценили текущую ситуацию с полетами между Россией и Китаем
Гражданин КНР в автобусе
СМИ: инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила необходимость введения ограничений из-за коронавируса
Врач в одном из больничных отделений
На Урале госпитализировали 20 человек, вернувшихся из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния