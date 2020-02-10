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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T19:50+0300
https://ria.ru/20200210/1564519094.html
Спецпредставитель США посетит Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
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РИА Новости

Спецпредставитель США посетит Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

19:50 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отправится в понедельник в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе, сообщили в госдепе.
"Специальный представитель по сирийскому взаимодействию и специальный посланник при Глобальной коалиции по борьбе с ИГ* посол Джеймс Джеффри вместе со спецпосланником по Сирии Джоэлем Рэйберном отправится сегодня в Турцию, Германию и места на Ближнем Востоке", - говорится в распространенном сообщении.
Какие именно места на Ближнем Востоке планирует посетить американская делегация, не уточняется. Однако говорится, что в Турции дипломаты проведут переговоры с "высокопоставленными турецкими представителями для обсуждения взаимных обеспокоенностей, в том числе и по вопросу военного наступления режима Асада в Идлибе при поддержке России".
Джеффри 13 февраля прибудет в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. На ее полях он планирует провести ряд встреч для обсуждения ситуации в Сирии и усилий по борьбе с ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииДжеймс ДжеффриВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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