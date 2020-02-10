Спецпредставитель США посетит Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отправится в понедельник в Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе , сообщили в госдепе.

"Специальный представитель по сирийскому взаимодействию и специальный посланник при Глобальной коалиции по борьбе с ИГ* посол Джеймс Джеффри вместе со спецпосланником по Сирии Джоэлем Рэйберном отправится сегодня в Турцию, Германию и места на Ближнем Востоке", - говорится в распространенном сообщении.

Какие именно места на Ближнем Востоке планирует посетить американская делегация, не уточняется. Однако говорится, что в Турции дипломаты проведут переговоры с "высокопоставленными турецкими представителями для обсуждения взаимных обеспокоенностей, в том числе и по вопросу военного наступления режима Асада в Идлибе при поддержке России".

Джеффри 13 февраля прибудет в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. На ее полях он планирует провести ряд встреч для обсуждения ситуации в Сирии и усилий по борьбе с ИГ*.