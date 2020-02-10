Татарстан в 2019 году направил на нацпроекты 27,4 миллиарда рублей

КАЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Татарстан в 2019 году принял активное участие в 48 федеральных проектах, на реализацию которых было направлено 27,4 миллиарда рублей, в 2020 году на эти цели будет направлено 24,9 миллиарда рублей, сообщил министр экономики республики Фарид Абдулганиев

"Подводя итоги первого года реализации национальных проектов , отмечу, что Татарстан принял активное участие в 48 федеральных проектах, для чего было выделено 27,4 миллиарда рублей, в том числе 20 миллиардов рублей из федерального бюджета. Плюс к этому еще 40 миллиардов рублей было направлено на республиканские программы", - сказал Абдулганиев

По его словам, средства пошли на строительство и ремонт более 1,7 тысячи социально значимых объектов, оказание мер адресной поддержки, социальные выплаты, проведение обучающих и других мероприятий.

Министр отметил, что при реализации нацпроектов, направленных на рост экономики и формирование нового качества жизни населения, в прошлом году пришлось столкнуться с негибкостью и неритмичностью финансирования, долгими процедурами согласования объектов капитального строительства и спецификации закупаемого оборудования, что привело к затягиванию сроков заключения контрактов.

"В этом году таких вопросов быть не должно. Все соглашения подписаны, средства выделяются своевременно. Но главное – это не освоение или реализация отдельных мероприятий, а комплексное качественное достижение целей нацпроекта, чтобы каждый татарстанец ощутил положительные изменения", - подчеркнул он.

По информации Абдулганиева, в 2020 году на реализацию национальных проектов в Татарстане планируют направить 24,9 миллиарда рублей, в том числе 17,1 миллиарда рублей – из федерального бюджета и 7,8 миллиарда рублей – из республиканского. Помимо этого, в республике на строительство социальной и инженерной инфраструктуры будет направлено порядка 50 миллиардов рублей, на развитие транспортной инфраструктуры – 42,9 миллиарда рублей.