В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с "коронавирусом"

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека Кароматулло Джаборова, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете.