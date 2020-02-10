В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с "коронавирусом"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека Кароматулло Джаборова, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Черемушкинский суд арестовал пранкера на месяц за хулиганство.
"В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его предполагаемых сообщников - безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила Волк.
После обысков по местам фактического проживания полиция изъяла у фигурантов дела компьютер и телефоны.
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