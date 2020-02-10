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Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный"
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РИА Новости

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный"

19:33 10.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска банка "Восточный"
Вывеска банка Восточный
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный", наложенный в рамках дела инвестора Майкла Калви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Решение об аресте акций "Восточного" отменили и направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказала она.
По версии следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером инвестфонда Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
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Майкл КалвиДело Bаring VostokУльяна СолоповаСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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