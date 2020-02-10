Парки культуры и отдыха Подмосковья благоустроят по новым критериям

Молодые люди в парке

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В 2020 году в Московской области планируется благоустроить 20 парков культуры и отдыха. Для муниципалитетов, которые участвуют в этой программе, разработали новые критерии отбора. Об этом сообщил телеканал В 2020 году в Московской области планируется благоустроить 20 парков культуры и отдыха. Для муниципалитетов, которые участвуют в этой программе, разработали новые критерии отбора. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства благоустройства.

Один из обязательных критериев – наличие на территории муниципалитета парка культуры и отдыха, который является структурным подразделением учреждения клубного типа или имеет статус юридического лица.

"Другой случай – наличие у округа потребности создать новый парк культуры и отдыха и положительная динамика по показателю „Соответствие парков культуры и отдыха Московской области региональному парковому стандарту“", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Есть и другие критерии: выписка из муниципальной программы, содержащей мероприятия, на которые будет предоставлена субсидия, наличие плана увеличения частных инвестиций в развитие парка культуры и отдыха, наличие сметной документации и экспертизы о достоверности сметной стоимости, наличие концепции благоустройства парка культуры и отдыха, наличие плана проведения культурно-массовых мероприятий в парке культуры и отдыха.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в общей сложности в ведомство поступило 53 заявки.