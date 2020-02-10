Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-10T19:33+0300
https://ria.ru/20200210/1564518776.html
Парки культуры и отдыха Подмосковья благоустроят по новым критериям
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564518720_0:157:1501:1001_1036x0_80_0_0_7661805c83c47b1e58fe6bfbce957da9.jpg
РИА Новости

Парки культуры и отдыха Подмосковья благоустроят по новым критериям

19:33 10.02.2020
13
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМолодые люди в парке
Молодые люди в парке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В 2020 году в Московской области планируется благоустроить 20 парков культуры и отдыха. Для муниципалитетов, которые участвуют в этой программе, разработали новые критерии отбора. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства благоустройства.
Один из обязательных критериев – наличие на территории муниципалитета парка культуры и отдыха, который является структурным подразделением учреждения клубного типа или имеет статус юридического лица.
"Другой случай – наличие у округа потребности создать новый парк культуры и отдыха и положительная динамика по показателю „Соответствие парков культуры и отдыха Московской области региональному парковому стандарту“", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Есть и другие критерии: выписка из муниципальной программы, содержащей мероприятия, на которые будет предоставлена субсидия, наличие плана увеличения частных инвестиций в развитие парка культуры и отдыха, наличие сметной документации и экспертизы о достоверности сметной стоимости, наличие концепции благоустройства парка культуры и отдыха, наличие плана проведения культурно-массовых мероприятий в парке культуры и отдыха.
По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в общей сложности в ведомство поступило 53 заявки.
"В настоящее время идет отбор на соответствие критериям отбора муниципальных образований", – пояснил Хайкин.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Врач
В Нижнем Новгороде обеспечат лекарствами ребенка с муковисцидозом
Стая саранчи
В Восточной Африке растет паника из-за нашествия саранчи, сообщили СМИ
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
Дома в историческом центре Казани
Татарстан в 2019 году направил на нацпроекты 27,4 миллиарда рублей
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Назначена дата первого заседания по пыткам в ярославской колонии
Заседание Общественной палаты РФ
Общественная палата предложила решение проблемы сниффинга
Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Педро Альмодовар рассказал, что хочет снять фильм с Тильдой Суинтон
Телецентр Останкино
Медиафасад Останкинской телебашни украсит огромная валентинка
Автомобили полиции в Риге
Полиция Латвии уничтожила две тонны кокаина, изъятого в 2019 году
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовский СК просит направить на лечение напавшего на полицейских
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
СМИ: при взрыве в Дамаске пострадал человек
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом распространил предложения по бюджету на $4,8 триллиона
Магазин сети Walmart
Полиция в США застрелила угрожавшего взорвать супермаркет
Здание министерства транспорта РФ
В Минтрансе оценили текущую ситуацию с полетами между Россией и Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния