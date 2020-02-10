Полиция Латвии уничтожила две тонны кокаина, изъятого в 2019 году

РИГА, 10 фев – РИА Новости. Государственная полиция Государственная полиция Латвии в условиях повышенной безопасности уничтожила около 2 тонн кокаина, который в 2019 году был обнаружен в ходе международной операции в Кокнесском крае, сообщил журналистам в понедельник начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

По его словам, кокаин был доставлен на место уничтожения под усиленной охраной, в том числе с участием сотрудников антитеррористического подразделения "Омега". В печь пакеты с наркотиками бросали люди в специальных защитных костюмах.

"Полиция уничтожила 2 тонны изъятого кокаина. Он был сожжен. Операция прошла в четыре этапа", - сказал Гришин.

Место, где был уничтожен кокаин, Гришин не назвал, но сообщил, что была проведена закупка среди предприятий, так как при уничтожении требовалось соблюдать требования охраны окружающей среды. Вместе с кокаином были уничтожены и другие изъятые полицией наркотики.

В январе 2019 года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2,195 тысячи брикетов кокаина с логотипами TNT, Badboys, Gold и изображением дельфина. Каждый брикет содержал по 1 тысячи граммов наркотического вещества.