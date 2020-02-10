Саратовский СК просит направить на лечение напавшего на полицейских

САРАТОВ, 10 фев - РИА Новости. Житель Житель Саратовской области , которого подозревали в нападении с ножом на двух полицейских и с топором на жену брата, находился в состоянии психического расстройства, следствие просит суд направить его на принудительное лечение, сообщило в понедельник областное управление СК РФ

Ранее следствие сообщило, что двое сотрудников полиции 10 декабря прошлого года прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе. Хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот. Оба сотрудника были одеты в бронежилеты, однако одного из них это не спасло от проникающего ранения, и ему потребовалась операция. Подозреваемый был задержан.

Следователи также установили, что днем 9 декабря этот же 48-летний мужчина дома обухом топора ударил по спине супругу брата, причинив ей травму грудной клетки, переломы ребер, а также топором угрожал брату убийством.

"Мужчине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что он не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства", - говорится в сообщении.