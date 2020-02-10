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В Киеве надеются договориться об обмене пленными в феврале-марте
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РИА Новости

В Киеве надеются договориться об обмене пленными в феврале-марте

19:19 10.02.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
РИМ, 10 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что договорённости по очередному обмену пленными в Донбассе могу быть заключены в течение месяца или двух.
"Мы все ещё придерживаемся договорённостей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал он на пресс-конференции для иностранной прессе в Риме.
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Непреклонная воля. Эксперт о том, что мешает урегулированию в ДонбассеГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказался от полного развода сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал влияние Вашингтона на Украину.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныУкраинаВ мире
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