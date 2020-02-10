В Киеве надеются договориться об обмене пленными в феврале-марте

РИМ, 10 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Украины Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что договорённости по очередному обмену пленными в Донбассе могу быть заключены в течение месяца или двух.

"Мы все ещё придерживаемся договорённостей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал он на пресс-конференции для иностранной прессе в Риме.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.