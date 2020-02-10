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Минпросвещения запустило портал по усыновлению
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РИА Новости

Минпросвещения запустило портал по усыновлению

19:16 10.02.2020
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© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья
© Fotolia / Sunny studio
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне смогут стать опекунами с помощью всероссийского информационного портала Минпросвещения, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
"Начал работать всероссийский информационный портал Минпросвещения, на котором собрана информация по усыновлению в России: анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства, региональных и федеральных операторах банка данных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 25 февраля те, кто имеют заключение о возможности быть опекуном, смогут на портале записаться на приём в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Также в разделе "Приёмным родителям" представлены ответы на часто задаваемые вопросы, информация о формах семейного устройства, образцы заявлений и анкет. А в разделе "Законодательство" пользователи смогут ознакомиться с официальными документами по усыновлению детей.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)МоскваРоссияОбщество
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