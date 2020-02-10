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Евродепутаты начнут пленарную сессию с обсуждения расширения ЕС
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РИА Новости

Евродепутаты начнут пленарную сессию с обсуждения расширения ЕС

19:10 10.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены начать пленарную сессию в Страсбурге с обсуждения предложений по улучшению политики расширения Европейского союза, говорится в заявлении пресс-службы ЕП.
"Дебаты, которые, как ожидается, пройдут при участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели, коснутся предложений по пересмотру процесса расширения, цель которых - придание нового импульса расширению Евросоюза", - говорится в распространенном заявлении ЕП.
Представляя на прошлой неделе в комитете по внешней политике ЕС предложения по улучшению политики расширения объединения, Вархели подчеркнул, что "Евросоюз будет считаться заслуживающим доверия в случае, если будет выполнять свои обязательства по процессу, основанному на заслугах".
Он также добавил, что процесс присоединения должен предполагать "обратимость".
"Это означает, что если страна делает шаг назад в своих реформах, ЕС может повернуть вспять переговорный процесс", - сказал Вархели.
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ЕвропарламентЕвросоюзСтрасбургВ мире
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