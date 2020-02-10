Евродепутаты начнут пленарную сессию с обсуждения расширения ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены начать пленарную сессию в Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены начать пленарную сессию в Страсбурге с обсуждения предложений по улучшению политики расширения Европейского союза , говорится в заявлении пресс-службы ЕП.

"Дебаты, которые, как ожидается, пройдут при участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели, коснутся предложений по пересмотру процесса расширения, цель которых - придание нового импульса расширению Евросоюза", - говорится в распространенном заявлении ЕП.

Представляя на прошлой неделе в комитете по внешней политике ЕС предложения по улучшению политики расширения объединения, Вархели подчеркнул, что "Евросоюз будет считаться заслуживающим доверия в случае, если будет выполнять свои обязательства по процессу, основанному на заслугах".

Он также добавил, что процесс присоединения должен предполагать "обратимость".