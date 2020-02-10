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Экс-мэра Тбилиси Угулаву приговорили к очередному тюремному сроку
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РИА Новости

Экс-мэра Тбилиси Угулаву приговорили к очередному тюремному сроку

18:49 10.02.2020
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© SputnikГиги Угулава выступает на акции протеста в Тбилиси
Гиги Угулава выступает на акции протеста в Тбилиси
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 10 фев – РИА Новости. Бывший мэр Тбилиси и оппозиционер Гиги Угулава приговорен Верховным судом к 3 годам лишения свободы за растрату почти 48 миллионов лари (около 17 миллионов долларов), говорится в заявлении суда.
Угулава обвиняется в растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. Ранее Угулава уже отбывал тюремное наказание, Тбилисский горсуд признал его виновным в растрате бюджетных средств в 2009–2010 годах. Речь идет о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис групп" для активистов на то время правящей партии "Единое национальное движение". В 2017 году по решению Тбилисского апелляционного суда он вышел на свободу.
"Г.У. (Гиги Угулава - ред.) признан виновным по пункту "г" части 2 и пунктам "а" и "б" части 3 статьи 182 (присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения), он приговорен к восьми дням, двум месяцам и трем годам лишения свободы", - говорится в заявлении.
Сам Угулава заявил журналистам, что заранее знал о том, что суд примет такое решение. Он не исключил, что обжалует постановление в Европейском суде по правам человека. Представители оппозиционных партий в разговоре с журналистами не исключили начало массовых акций протеста из-за приговора.
"Я знал заранее об этом и был готов. Это незаконное решение, я ничего не признаю, но готов к этому приговору потому, что тюрьма в Грузии в режиме правления Бидзины Иванишвили, это единственное место, где человек может чувствовать себя свободно", - заявил Угулава.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
8 февраля, 14:24
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