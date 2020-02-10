Экс-мэра Тбилиси Угулаву приговорили к очередному тюремному сроку

ТБИЛИСИ, 10 фев – РИА Новости. Бывший мэр Бывший мэр Тбилиси и оппозиционер Гиги Угулава приговорен Верховным судом к 3 годам лишения свободы за растрату почти 48 миллионов лари (около 17 миллионов долларов), говорится в заявлении суда.

Угулава обвиняется в растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. Ранее Угулава уже отбывал тюремное наказание, Тбилисский горсуд признал его виновным в растрате бюджетных средств в 2009–2010 годах. Речь идет о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис групп" для активистов на то время правящей партии "Единое национальное движение". В 2017 году по решению Тбилисского апелляционного суда он вышел на свободу.

"Г.У. (Гиги Угулава - ред.) признан виновным по пункту "г" части 2 и пунктам "а" и "б" части 3 статьи 182 (присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения), он приговорен к восьми дням, двум месяцам и трем годам лишения свободы", - говорится в заявлении.

Сам Угулава заявил журналистам, что заранее знал о том, что суд примет такое решение. Он не исключил, что обжалует постановление в Европейском суде по правам человека. Представители оппозиционных партий в разговоре с журналистами не исключили начало массовых акций протеста из-за приговора.