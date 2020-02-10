Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для расследования причин коронавируса

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай для расследования причин возникновения нового коронавируса, заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Команда экспертов ВОЗ под руководством (помощника гендиректора – ред.) Брюса Эйлварда только что приехала в Китай, чтобы заложить основы для работы международной группы", - сказал он.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Эксперты ВОЗ, в частности, будут оказывать помощь властям Китая в расследовании причин появления нового типа коронавируса.
Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.