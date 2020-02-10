Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для расследования причин коронавируса

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине

"Команда экспертов ВОЗ под руководством (помощника гендиректора – ред.) Брюса Эйлварда только что приехала в Китай, чтобы заложить основы для работы международной группы", - сказал он.

Эксперты ВОЗ, в частности, будут оказывать помощь властям Китая в расследовании причин появления нового типа коронавируса.