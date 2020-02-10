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Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для расследования причин коронавируса
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РИА Новости

Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для расследования причин коронавируса

18:46 10.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай для расследования причин возникновения нового коронавируса, заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Команда экспертов ВОЗ под руководством (помощника гендиректора – ред.) Брюса Эйлварда только что приехала в Китай, чтобы заложить основы для работы международной группы", - сказал он.
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Эксперты ВОЗ, в частности, будут оказывать помощь властям Китая в расследовании причин появления нового типа коронавируса.
Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКитайВ мире
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