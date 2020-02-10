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Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
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РИА Новости

Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты

18:41 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани, прибыв в Ирак в начале января, не планировал действий против США, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Иран на момент операции США по устранению генерала Сулеймани планировал нападение на четыре американских посольства, в том числе в Багдаде. Другие он тогда не назвал.
"Он направлялся к месту, где спустя несколько часов должен был встретиться с руководством Ирака. Сулеймани не направлялся на поле боя, не направлялся на поле действий против США. Из аэропорта страны он ехал в центр, где должен был встретиться с премьер-министром Ирака", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.
Выступая на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране, он назвал убийство официального лица, находившегося в Ираке по приглашению властей, преступлением.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 16:36
Сулеймани мог бы легко ликвидировать генералов США, считает Роухани
Роухани также объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные и современные ракеты. По его словам, Иран всего два раза их использовал: один раз - ответив на теракты группировки "Исламское государство"* в Иране, а второй - ответив за убийство Сулеймани ударами по базе в Ираке Эйн-аль-Асад, где расквартированы американские военные.
"Иными словами, наши ракеты направлены против преступлений. Мы никогда не производили и не накапливали ракеты для агрессии и не будем", - сказал Роухани, добавив, что Тегеран заинтересован в поддерживании мирных отношений со всеми соседями "без исключений".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
3 февраля, 16:27
МИД Ирака: США и коалиция перешли черту дозволенного, убив Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиХасан РоуханиДональд ТрампИранСШАВ мире
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