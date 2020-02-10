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В Минтрансе оценили текущую ситуацию с полетами между Россией и Китаем
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РИА Новости

В Минтрансе оценили текущую ситуацию с полетами между Россией и Китаем

18:28 10.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании с 1 по 10 февраля планировали 86 рейсов между РФ и Китаем, китайские - выполнили более 20 рейсов между странами, сообщается на сайте Минтранса РФ.
"Всего на этот период (1-10 февраля - ред.) российскими авиакомпаниями было запланировано 86 рейсов - 29 чартерных и 57 регулярных - из Китая в Россию. На 10 февраля запланировано шесть регулярных рейсов. По состоянию на 15:45 выполнено два рейса, четыре рейса ожидаются до 18:00", - говорится на сайте Минтранса. На рейсы авиакомпании "Аэрофлот", запланированные на 10 февраля, продано 1558 билетов. 11 февраля "Аэрофлот" планирует выполнить шесть регулярных рейсов из Китая в Россию.
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"Информация о пассажирах - гражданах России, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 10 по 29 февраля, по состоянию на 15:00 10 февраля следующая. (У - ред.) 1369 из них уже либо переоформлены билеты на альтернативные направления, либо переоформлены билеты на регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот", либо оформлен возврат билетов. Это связано с тем, что авиакомпания "Сибирь" прекратила выполнение полетов между пунктами России и Китая с 4 февраля, а авиакомпания "Уральские авиалинии" - с 7 февраля", - говорится в сообщении.
Минтранс отмечает, что 197 пассажиров "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами. Таким образом, 263 пассажира - гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств.
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"Китайскими авиакомпаниями за период с 1 февраля по 15:45 10 февраля выполнено 22 рейса (20 регулярных и 2 чартерных) из Китая в Россию. 10 февраля планируется выполнить один регулярный рейс (прилет в Москву после 17:00). Еще два запланированных на 10 февраля рейса китайских авиакомпаний отменены. На 11 февраля запланировано четыре регулярных рейса", - добавляет ведомство.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАэрофлотМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Татьяна ГоликоваУральские авиалинииЭкономика
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