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В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
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РИА Новости

В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"

18:48 10.02.2020 (обновлено: 19:52 10.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Проблемы на испытаниях головного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" возникли, но сроки сдачи остаются прежними - май 2020 года, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что срок сдачи ледокола "Арктика" вновь поставлен под вопрос, поскольку при швартовых испытаниях из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу.
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция
Вчера, 12:00
Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
"Арктика" - головной пароход, это научно-исследовательская работа по всем признакам и параметрам. Идет отработка систем, ... ничего сверхординарного не происходит. Есть системы, которые отказывают, они меняются, ремонтируются. ... Мы не думаем (что сроки сдвинутся - ред.), май 2020 года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, действительно ли при испытаниях возникли сложности и будет ли скорректирован из-за этого срок сдачи судна.
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияАрктика (ледокол)Безопасность
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