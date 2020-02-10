В Нижнем Новгороде обеспечат лекарствами ребенка с муковисцидозом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Больному Больному муковисцидозом ребенку в Нижнем Новгороде начнут вводить жизненно необходимый препарат в детской городской больнице после снятия карантина по гриппу и ОРВИ, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Ранее телеканал RT сообщил о 8-летнем мальчике из Нижнего Новгорода, страдающем тяжелой формой муковисцидоза, которому требуется дорогостоящее лечение. По сообщению СМИ, местные власти игнорировали рекомендации врачей и заключение федерального Минздрава , несмотря на решение суда. После появления в СМИ информации об отказе в предоставлении лекарств ребенку СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку.

"Восемнадцатого декабря 2019 года Советским районным судом вынесено решение по гражданскому делу … к министерству здравоохранения Нижегородской (области) об обеспечении жизненно-необходимым лекарственным препаратом "Колистифлекс", незарегистрированным на территории России. Препарат был назначен ребенку консилиумом федерального Медико-генетического научного центра, однако центр не организовал введение препарата в условиях своего стационара", - сообщили в региональном минздраве.

После вынесения решения суда минздрав Нижегородской области организовал сбор коммерческих предложений от фармацевтических организаций для определения поставщика и проведения мероприятий по получению разрешения на ввоз лекарственного препарата "Колистифлекс".

"Лекарство для ребенка получено. Согласно консилиуму федерального медицинского центра, введение лекарственного препарата "Колистифлекс" должно осуществляться в условиях стационара. По согласованию с родителями мальчика введение лекарства будет организовано в детской городской больнице № 1 после снятия карантина", - отметили в минздраве региона.

На данный момент эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 27%.