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В Нижнем Новгороде обеспечат лекарствами ребенка с муковисцидозом
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде обеспечат лекарствами ребенка с муковисцидозом

18:24 10.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Больному муковисцидозом ребенку в Нижнем Новгороде начнут вводить жизненно необходимый препарат в детской городской больнице после снятия карантина по гриппу и ОРВИ, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Ранее телеканал RT сообщил о 8-летнем мальчике из Нижнего Новгорода, страдающем тяжелой формой муковисцидоза, которому требуется дорогостоящее лечение. По сообщению СМИ, местные власти игнорировали рекомендации врачей и заключение федерального Минздрава, несмотря на решение суда. После появления в СМИ информации об отказе в предоставлении лекарств ребенку СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку.
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"Восемнадцатого декабря 2019 года Советским районным судом вынесено решение по гражданскому делу … к министерству здравоохранения Нижегородской (области) об обеспечении жизненно-необходимым лекарственным препаратом "Колистифлекс", незарегистрированным на территории России. Препарат был назначен ребенку консилиумом федерального Медико-генетического научного центра, однако центр не организовал введение препарата в условиях своего стационара", - сообщили в региональном минздраве.
После вынесения решения суда минздрав Нижегородской области организовал сбор коммерческих предложений от фармацевтических организаций для определения поставщика и проведения мероприятий по получению разрешения на ввоз лекарственного препарата "Колистифлекс".
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"Лекарство для ребенка получено. Согласно консилиуму федерального медицинского центра, введение лекарственного препарата "Колистифлекс" должно осуществляться в условиях стационара. По согласованию с родителями мальчика введение лекарства будет организовано в детской городской больнице № 1 после снятия карантина", - отметили в минздраве региона.
На данный момент эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 27%.
Муковисцидоз — генетическое неизлечимое заболевание, которое сопровождается нарушением функций желёз внешней секреции. В России с таким диагнозом живут примерно до 25 лет.
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МуковисцидозЗдоровье - ОбществоСледственный комитет РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Нижегородская областьРоссияОбщество
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