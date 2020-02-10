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Новак: "Северный поток – 2" будет достроен вопреки сопротивлению США
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РИА Новости

Новак: "Северный поток – 2" будет достроен вопреки сопротивлению США

16:12 10.02.2020 (обновлено: 18:19 10.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСхема второй ветки газопровода "Северный поток"
Схема второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале ведомства "Энергетическая политика".
"Северный поток – 2" – максимально "прозрачный", предсказуемый и выгодный проект как для нашей страны, так и для европейских потребителей: Российской Федерации газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы – повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен", - пишет Новак.
глава Минэнерго РФ Александр Новак
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Новак отметил мощную поддержку Европы по "Северному потоку – 2"
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против проекта активно выступает США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию, Литву. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
1600001
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Северный поток — 2ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакГерманияРоссияСШАЭкономика
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