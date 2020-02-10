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Врач рассказал, с каких напитков начинается женский алкоголизм
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РИА Новости

Врач рассказал, с каких напитков начинается женский алкоголизм

18:19 10.02.2020 (обновлено: 19:03 10.02.2020)
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© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев рассказал "Вечерней Москве" об особенностях развития и профилактики алкоголизма у женщин.
Специалист назвал деление алкоголизма на мужской и женский условностью.

"Есть болезнь — алкогольная зависимость, имеющая свои особенности течения у разных полов, возрастов, но суть примерно одна и та же", — пояснил врач.

По словам Лазарева, в российском обществе отношение к алкоголизму среди женщин менее лояльное, чем среди мужчин. Представительницам слабого пола сложнее вернуться к привычной жизни из-за общественного давления, рассказал эксперт.
"У мужчин, наоборот, считается: если он не пьет в принципе, то это "не мужик", белая ворона. К девушкам относятся не так лояльно", — пояснил нарколог.
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Врач отметил, что в целом первые признаки развития алкогольной зависимости у обоих полов одинаковы и пациенты обращаются к наркологам уже на второй стадии болезни.
"Определенное количество алкоголя считается допустимым и социально приемлемым. Если бокал вина из разового удовольствия превращается в ежедневную привычку, мы уже можем говорить о психологической зависимости", — рассказал специалист.
Со временем количество порций алкоголя увеличивается и нарастают психологические симптомы — начинают трястись руки, появляется похмельный синдром, и только после этого человек обращается к врачу, пояснил Лазарев.
"Хорошим признаком может явиться попытка скрыть этот ежевечерний бокал, выпивать свою дозу, когда уснут родные, в подъезде. Это говорит о том, что человек уже, по крайней мере, осознает свою проблему", — рассказал нарколог.
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По словам Лазарева, алкоголизм — условно-неизлечимое заболевание.
"Можно добиться ремиссии, периодов, когда человек не употребляет. Бывает, что пациент не пьет десять лет, двадцать, но если вдруг снова начнет выпивать даже понемногу, то запои разовьются снова", — пояснил он.
Врач добавил, что есть много примеров успешного лечения женщин от этой болезни, но эффективность терапии зависит от множества факторов, прежде всего от помощи семьи.

"Среди самых опасных с точки зрения наркологии видов алкоголя врачи выделили те, которые мифологизированы как безвредные. Например, пиво или то же вино", — рассказал Лазарев.

Он добавил, что из-за невысокого содержания алкоголя многие недооценивают их опасность, но нередко именно с употребления этих напитков начинаются наиболее тяжелые случаи алкоголизма.
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Игорь ЛазаревЗдоровьеРоссияОбщество
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