Врач рассказал, с каких напитков начинается женский алкоголизм

Специалист назвал деление алкоголизма на мужской и женский условностью.

"Есть болезнь — алкогольная зависимость, имеющая свои особенности течения у разных полов, возрастов, но суть примерно одна и та же", — пояснил врач.

По словам Лазарева, в российском обществе отношение к алкоголизму среди женщин менее лояльное, чем среди мужчин. Представительницам слабого пола сложнее вернуться к привычной жизни из-за общественного давления, рассказал эксперт.

"У мужчин, наоборот, считается: если он не пьет в принципе, то это "не мужик", белая ворона. К девушкам относятся не так лояльно", — пояснил нарколог.

Врач отметил, что в целом первые признаки развития алкогольной зависимости у обоих полов одинаковы и пациенты обращаются к наркологам уже на второй стадии болезни.

"Определенное количество алкоголя считается допустимым и социально приемлемым. Если бокал вина из разового удовольствия превращается в ежедневную привычку, мы уже можем говорить о психологической зависимости", — рассказал специалист.

Со временем количество порций алкоголя увеличивается и нарастают психологические симптомы — начинают трястись руки, появляется похмельный синдром, и только после этого человек обращается к врачу, пояснил Лазарев.

"Хорошим признаком может явиться попытка скрыть этот ежевечерний бокал, выпивать свою дозу, когда уснут родные, в подъезде. Это говорит о том, что человек уже, по крайней мере, осознает свою проблему", — рассказал нарколог.

По словам Лазарева, алкоголизм — условно-неизлечимое заболевание.

"Можно добиться ремиссии, периодов, когда человек не употребляет. Бывает, что пациент не пьет десять лет, двадцать, но если вдруг снова начнет выпивать даже понемногу, то запои разовьются снова", — пояснил он.

Врач добавил, что есть много примеров успешного лечения женщин от этой болезни, но эффективность терапии зависит от множества факторов, прежде всего от помощи семьи.

"Среди самых опасных с точки зрения наркологии видов алкоголя врачи выделили те, которые мифологизированы как безвредные. Например, пиво или то же вино", — рассказал Лазарев.