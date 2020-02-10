СК проверит данные об избиении приемной матерью ребенка в Москве

Ранее СМИ сообщили о госпитализации 24 января в НИИ неотложной хирургии и травматологии 7-летнего мальчика с ушибами на лице и спине. По информации журналистов, ребенок рассказал, что его избила кожаным ремнем приемная мать, поскольку у него плохо получалось письмо в прописях.