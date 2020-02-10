СК проверит данные об избиении приемной матерью ребенка в Москве

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следствие проверит данные СМИ о госпитализации ребенка в Москве после того, как приемная мать избила его за неаккуратно написанные прописи, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК) России.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации 24 января в НИИ неотложной хирургии и травматологии 7-летнего мальчика с ушибами на лице и спине. По информации журналистов, ребенок рассказал, что его избила кожаным ремнем приемная мать, поскольку у него плохо получалось письмо в прописях.
"Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в социальной сети, о нарушении законных прав и интересов малолетнего", - сообщили в главке.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.