Мосгорсуд не разрешил Калви гулять под домашним арестом

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд не разрешил основателю Baring Vostok Майклу Калви прогулки во время домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Данный вопрос относится к компетенции следствия... Суд не видит оснований для изменения наложенных ранее запретов", - огласил решение судья.
Таким образом, судья Андрей Расновский продлил ему срок домашнего ареста и не смягчил его условия. О разрешении прогулок просила защита Калви, по словам адвоката, следователь не разрешил ему покидать квартиру даже ненадолго.
В понедельник суд до 13 мая оставил под домашним арестом основателя Калви и топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля.
Под домашним арестом по делу также находятся экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов, в СИЗО - партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Последним троим решение по аресту будет пересмотрено - так постановил на прошлой неделе Мосгорсуд.
По версии следствия, Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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