Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T18:02+0300
https://ria.ru/20200210/1564515448.html
Медиафасад Останкинской телебашни украсит огромная валентинка
https://cdn24.img.ria.ru/images/98664/80/986648021_0:828:2000:1953_1036x0_80_0_0_0d64b80f50bca88d47874d6cbbf98de9.jpg
РИА Новости

Медиафасад Останкинской телебашни украсит огромная валентинка

18:02 10.02.2020
149
© РИА Новости / Виталий Карпов / Перейти в фотобанкТелецентр "Останкино"
Телецентр Останкино
© РИА Новости / Виталий Карпов
Перейти в фотобанк
Телецентр "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Медиафасад Останкинской телебашни в честь Дня всех влюбленных украсит самая большая в России валентинка, сообщается на сайте башни.
"День всех влюбленных станет особенным событием для Останкинской башни. Романтическую атмосферу праздника можно будет прочувствовать далеко за пределами. 14 февраля на медиафасаде разместится самая большая валентинка в России с признанием: "Москва, я люблю тебя!", - говорится на сайте.
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина в Донецка
5 февраля, 08:16
Москвичи смогут 14 февраля признаться в любви с большого медиаэкрана
Всех гостей башни, по данным сайта, с порога будут встречать нарядные сотрудники.
"Смотровая площадка на несколько дней перевоплотится в "сад алых бабочек" и с 14 по 16 февраля станет отличным местом для признания в любви и фотозоной для креативных селфи. Ну а вечером на высоте 337 метров зазвучит живая романтическая музыка. В честь праздника любой желающий также сможет отправить валентинку с самого высокого почтового ящика страны", - отмечается на сайте.
Кроме того, по информации сайта, с 11 по 13 февраля первым трем парам, подавшим заявления на регистрацию брака в Медведковском отделе ЗАГС, будет подарен сертификат на посещение Останкинской телебашни и романтическую фотосессию с уникальным видом на Москву. Воспользоваться сертификатом можно будет с 14 по 16 февраля 2020 года включительно.
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
27 января, 18:31Религия и мировоззрение
В Москве открылась выставка о влюбленных, переживших Холокост
11000226
Обсудить 2
Останкинская башняМоскваОбщество
Рекомендуем
Семья
Минпросвещения запустило портал по усыновлению
Магазин с алкогольной продукцией
Врач рассказал, с каких напитков начинается женский алкоголизм
Храм святителя Николая Мирликийского в Котельниках
Московский Никольский храм в Котельниках передали РПЦ
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе
Здание министерства транспорта РФ
В Минтрансе оценили текущую ситуацию с полетами между Россией и Китаем
Южнокорейская группа BTS
В сети появились кадры BTS для их нового альбома "Map of the soul: 7"
Американская певица Рианна
Рианна рассказала, с кем планирует отметить День святого Валентина
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
СМИ: при взрыве в Дамаске пострадал человек
Цветы и свеча
Умер разведчик Александр Голубев
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Госдуму внесли законопроект об условиях допуска школьников к ГИА
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
Совещания Мишустина и вице-премьеров будут проходить по понедельникам
Майкл Калви
Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом до 13 мая
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные об избиении приемной матерью ребенка в Москве
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс в Свердловской области
"Единая Россия" проверит платежи за вывоз мусора в регионах
Взрыв на подстанции в Подольске
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния