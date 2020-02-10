Медиафасад Останкинской телебашни украсит огромная валентинка

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Медиафасад Останкинской телебашни в честь Дня всех влюбленных украсит самая большая в России валентинка, сообщается на сайте башни.
"День всех влюбленных станет особенным событием для Останкинской башни. Романтическую атмосферу праздника можно будет прочувствовать далеко за пределами. 14 февраля на медиафасаде разместится самая большая валентинка в России с признанием: "Москва, я люблю тебя!", - говорится на сайте.
Всех гостей башни, по данным сайта, с порога будут встречать нарядные сотрудники.
"Смотровая площадка на несколько дней перевоплотится в "сад алых бабочек" и с 14 по 16 февраля станет отличным местом для признания в любви и фотозоной для креативных селфи. Ну а вечером на высоте 337 метров зазвучит живая романтическая музыка. В честь праздника любой желающий также сможет отправить валентинку с самого высокого почтового ящика страны", - отмечается на сайте.
Кроме того, по информации сайта, с 11 по 13 февраля первым трем парам, подавшим заявления на регистрацию брака в Медведковском отделе ЗАГС, будет подарен сертификат на посещение Останкинской телебашни и романтическую фотосессию с уникальным видом на Москву. Воспользоваться сертификатом можно будет с 14 по 16 февраля 2020 года включительно.