Медиафасад Останкинской телебашни украсит огромная валентинка

"День всех влюбленных станет особенным событием для Останкинской башни. Романтическую атмосферу праздника можно будет прочувствовать далеко за пределами. 14 февраля на медиафасаде разместится самая большая валентинка в России с признанием: "Москва, я люблю тебя!", - говорится на сайте.

Всех гостей башни, по данным сайта, с порога будут встречать нарядные сотрудники.

"Смотровая площадка на несколько дней перевоплотится в "сад алых бабочек" и с 14 по 16 февраля станет отличным местом для признания в любви и фотозоной для креативных селфи. Ну а вечером на высоте 337 метров зазвучит живая романтическая музыка. В честь праздника любой желающий также сможет отправить валентинку с самого высокого почтового ящика страны", - отмечается на сайте.