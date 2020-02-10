Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-10T18:04+0300
https://ria.ru/20200210/1564515088.html
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564472610_0:524:606:865_1036x0_80_0_0_4fc2de445578aff1bce0e6606c5635fb.jpg
РИА Новости

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

18:04 10.02.2020
91713
© РИА Новости . Евгений БеленькийСтолкновение катеров на Пхукете
Столкновение катеров на Пхукете
© РИА Новости . Евгений Беленький
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Министерство социальных отношений Челябинской области помогает в общении со страховой компанией семье, в которой двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде, сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
Как сообщала Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные страховой компании ERV, туристы, пострадавшие при столкновении катеров на Пхукете, застрахованы на 40 тысяч долларов каждый, все случаи признаны страховыми.
"Мы прорабатываем все вопросы со страховой фирмой, оказываем сопровождение. Компания готова выполнить все обязательства по страховке, —сказала Буторина. — В настоящее время ждем подтверждения от страховой компании, которая утверждает, что покроет все расходы, в том числе по доставке (тел) детей в Российскую Федерацию. При возникновении сложностей мы окажем всю необходимую поддержку".
Она уточнила, что семья, в которой погибли дети, зарегистрирована в Челябинске. Министерство вышло на связь с ее представителем. "Это дядя. Согласовали, что дядя детей полностью в контакте. Так как и бабушка, и дедушка, и родители переживают ужасную трагедию", — пояснила она.
Также, по ее словам, на данный момент известно, что дети находились на отдыхе с бабушкой и дедушкой.
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
Вчера, 07:41Туризм
В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров
Кроме того, добавила Буторина, министерство уточняет информацию о том, есть ли еще пострадавшие при столкновении катеров из региона. "Если информация подтвердится, то будет также рассматриваться вопрос оказания им необходимой помощи", — отметила она.
Как сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, погибшие дети – мальчик и девочка, мальчика летом прошлого года перевели из челябинской школы в школу другого региона.
Как сообщалось ранее, более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Позднее местная больница подтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет. СК РФ начал проверку по факту столкновения катеров на Пхукете, где погибли два российских ребенка.
Машина скорой медицинской помощи на одной из улиц Патонга.
7 февраля, 15:15Туризм
В Таиланде погиб турист, ведется расследование
563146725
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЧелябинскТаиланд
Рекомендуем
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде детях из России
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция ускорила отправку военной техники в Идлиб, сообщили СМИ
Статуя Фемиды
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от "коронавируса"
Столкновение катеров на Пхукете
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой
Орангутан протягивает руку помощи человеку в реке
На Борнео орангутан протянул защитнику природы руку помощи
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния