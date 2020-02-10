Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Министерство социальных отношений Челябинской области помогает в общении со страховой компанией семье, в которой двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде, сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Как сообщала Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные страховой компании ERV, туристы, пострадавшие при столкновении катеров на Пхукете, застрахованы на 40 тысяч долларов каждый, все случаи признаны страховыми.

"Мы прорабатываем все вопросы со страховой фирмой, оказываем сопровождение. Компания готова выполнить все обязательства по страховке, —сказала Буторина. — В настоящее время ждем подтверждения от страховой компании, которая утверждает, что покроет все расходы, в том числе по доставке (тел) детей в Российскую Федерацию. При возникновении сложностей мы окажем всю необходимую поддержку".

Она уточнила, что семья, в которой погибли дети, зарегистрирована в Челябинске. Министерство вышло на связь с ее представителем. "Это дядя. Согласовали, что дядя детей полностью в контакте. Так как и бабушка, и дедушка, и родители переживают ужасную трагедию", — пояснила она.

Также, по ее словам, на данный момент известно, что дети находились на отдыхе с бабушкой и дедушкой.

Кроме того, добавила Буторина, министерство уточняет информацию о том, есть ли еще пострадавшие при столкновении катеров из региона. "Если информация подтвердится, то будет также рассматриваться вопрос оказания им необходимой помощи", — отметила она.

Как сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, погибшие дети – мальчик и девочка, мальчика летом прошлого года перевели из челябинской школы в школу другого региона.