"Единая Россия" проверит платежи за вывоз мусора в регионах

Итоги мониторинга будут подведены весной. По словам Бурматова, "тариф – это только половина вопроса". Необходимо разобраться с нормативами накопления, также важно, чтобы за уменьшением тарифа последовало уменьшение платежей для граждан. В целом ряде регионов они являются завышенными, отметил депутат.

"В тех регионах, где тарифы не только не уменьшились, но и выросли, - это недоработка региональных властей. Мы через ФАС оспорили ряд тарифов и добились их снижения, например, в Свердловской и Новосибирской областях на 30%, в Оренбургской области - почти на 30%, в Кировской области - на 22%, в Вологодской области - на 16%, в Костромской области - на 6%. По регионам, где тарифы не снизились или даже повысились, мы направим эти же запросы, чтобы разобраться, почему предложения партийного форума, реализованные правительством, неэффективны", - отметил координатор партпроекта ЕР.