Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T18:01+0300
https://ria.ru/20200210/1564515052.html
"Единая Россия" проверит платежи за вывоз мусора в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156273/41/1562734171_0:316:3076:2047_1036x0_80_0_0_d4841214be0e860816b93ca171145a19.jpg
РИА Новости

"Единая Россия" проверит платежи за вывоз мусора в регионах

17:55 10.02.2020 (обновлено: 18:01 10.02.2020)
848
© РИА Новости / Павел ЛисицынВывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс в Свердловской области
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Единая Россия" проверит нормативы накопления и платежи за вывоз мусора в российских регионах, итоги мониторинга будут подведены весной, заявил координатор партпроекта ЕР "Чистая среда", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"В рамках партпроекта "Единой России" "Чистая страна" стартовал мониторинг нормативов накопления и платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Бурматова.
Итоги мониторинга будут подведены весной. По словам Бурматова, "тариф – это только половина вопроса". Необходимо разобраться с нормативами накопления, также важно, чтобы за уменьшением тарифа последовало уменьшение платежей для граждан. В целом ряде регионов они являются завышенными, отметил депутат.
"В тех регионах, где тарифы не только не уменьшились, но и выросли, - это недоработка региональных властей. Мы через ФАС оспорили ряд тарифов и добились их снижения, например, в Свердловской и Новосибирской областях на 30%, в Оренбургской области - почти на 30%, в Кировской области - на 22%, в Вологодской области - на 16%, в Костромской области - на 6%. По регионам, где тарифы не снизились или даже повысились, мы направим эти же запросы, чтобы разобраться, почему предложения партийного форума, реализованные правительством, неэффективны", - отметил координатор партпроекта ЕР.
Он добавил, что в ближайшее время пройдет селекторное совещание с участием министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, где, в том числе, будет рассматриваться процедура обсуждения территориальных схем размещения отходов. По мнению Бурматова, российские регионы реализовали ее "абсолютно неэффективно".
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
29 января, 14:32Новости Подмосковья
Жители Волоколамска и Серпухова не будут платить за вывоз мусора
940009
Обсудить 5
Госдума РФЕдиная РоссияВладимир БурматовДмитрий КобылкинОбщество
Рекомендуем
Участницы кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
Праздник красоты: открытый кастинг конкурса "Мисс Россия"
Синицы у кормушки в Московской области
Орнитологи рассказали, как защитить синиц у кормушек от хищных птиц
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп рассказал о "супербыстрых ракетах" США для противостояния России
Магазин с алкогольной продукцией
Врач рассказал, с каких напитков начинается женский алкоголизм
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Милости просим
Милости просим
Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Столкновение катеров на Пхукете
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния