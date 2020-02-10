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Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
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РИА Новости

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

17:50 10.02.2020 (обновлено: 18:14 10.02.2020)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как в небо поднялось огненное облако, а затем повалил черный дым.
Авария произошла накануне. Как сообщили в администрации городского округа, причиной инцидента стали нарушения на питающем центре ПАО "Московская объединенная электросетевая компания". После взрыва 27 котельных приостановили работу. В 125 домах временно отключили отопление и горячую воду. Аварийная ситуация коснулась более 24 тысяч жителей.
Через некоторое время подачу электроэнергии и горячей воды восстановили.
Видео с места взрыва в цехе на заводе в Мценске (Орловская область)
31 января, 15:23
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
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ПодольскПроисшествия
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