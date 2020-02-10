Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как в небо поднялось огненное облако, а затем повалил черный дым.
Авария произошла накануне. Как сообщили в администрации городского округа, причиной инцидента стали нарушения на питающем центре ПАО "Московская объединенная электросетевая компания". После взрыва 27 котельных приостановили работу. В 125 домах временно отключили отопление и горячую воду. Аварийная ситуация коснулась более 24 тысяч жителей.
Через некоторое время подачу электроэнергии и горячей воды восстановили.
31 января, 15:23Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области